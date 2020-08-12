Курганские власти благоустроят поселок у лечебного озера Медвежье

ТАСС, 12 августа. Территорию, прилегающую к лечебному соленому озеру Медвежье в Курганской области, планируют благоустроить, соответствующий план был разработан на этой неделе. Об этом сообщили ТАСС в департаменте экономического развития региона.

"Курорт "Озеро Медвежье" и прилегающая к нему территория готовятся к реализации утвержденного плана развития территорий, прилегающих к озеру Медвежье Петуховского района. В первую очередь реализация плана развития необходима для того, чтобы сделать территорию вокруг курорта и сам курорт более привлекательным для инвесторов. <...> Частичные финансовые затраты на создание и благоустройство инфраструктуры в поселке возьмет на себя региональный бюджет", - сказали в департаменте, уточнив, что сроки реализации проекта еще устанавливаются.

Так, на курорте планируется реконструкция и капитальный ремонт уже имеющейся инфраструктуры, а также строительство новых объектов. Ранее в пресс-службе губернатора области отмечали, что на курорте необходимо создать порядка 1,2 км дорог - на это потребуется около 25 млн рублей, сделать ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения - источник питьевой воды расположен за 9 км от поселка, нужно порядка 20 млн рублей.

По информации пресс-службы губернатора, деньги на развитие поселка планируется начать выделять уже в 2021 году, к этому времени должна быть сформирована программа экономического и туристического развития территории.

Известное своими лечебными свойствами соленое озеро Медвежье находится на юго-востоке Курганской области, общая площадь водоема - около 61 кв. км, средняя глубина - 0,5-0,7 м, максимальная - 1,2 м. В озере много растворенной соли, оно известно своими лечебными свойствами. Непосредственно на берегу озера располагаются два населенных пункта - поселок сельского типа Курорт "Озеро Медвежье" и село Новое Ильинское (на северном берегу Малого Медвежьего озера).