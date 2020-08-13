Партия роста надеется победить на выборах в Новосибирской и Челябинской областях

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Партия роста может рассчитывать на победу в сентябре на выборах в заксобрания Новосибирской и Челябинской областей, а также в гордуму Томска. Такое мнение высказал в четверг журналистам председатель партии Борис Титов.

"Где мы больше всего надеемся на победу? Начнем с Новосибирска, там у нас во главе идет триумвират женщин. Мы считаем, что там очень хорошие шансы на успех", - сказал Титов.

В партийной пресс-службе уточнили, что в Новосибирской области от Партии роста на выборах в региональный парламент зарегистрирован список из 52 кандидатов.

"Кроме этого мы очень надеемся на большую победу в Томске. <...> Мы надеемся, что получим хорошее количество депутатских мест. Можно выделить еще и Челябинск, потому что так получилось, что во главе списка стою я", - добавил Титов. В партии уточнили, что на выборах в заксобрание Челябинской области зарегистрирован список из 44 кандидатов, а на выборах в гордуму Томска - из 22 кандидатов.

В настоящий момент кандидаты от партии зарегистрированы на выборах в представительные органы шести субъектов: Калужской, Курганской, Новосибирской, Рязанской, Челябинской областей и ЯНАО. Кроме того, представители партии участвуют в борьбе за мандаты в городские парламенты административных центров девяти субъектов.

Единый день голосования пройдет 13 сентября. По данным Центризбиркома России, в этот день пройдут выборы разного уровня в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.