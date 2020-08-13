Курганцы смогут приобрести мясной скот за 50% стоимости с помощью региональной льготы

ТАСС, 13 августа. Власти Курганской области передадут всем желающим семьям овец и мясной скот с субсидированием половины их стоимости, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора региона.

Ранее губернатор региона Вадим Шумков объявил о том, что на льготных условиях можно будет приобрести также молочных коров, со скидкой в 70%. Эти две меры должны стимулировать развитие личных подсобных хозяйств в регионе.

"От трех до 10 овец и до пяти коров можно приобрести на льготных условиях. При покупке мясного скота и овец 50% оплачивает гражданин, 50% - бюджет. В течение двух недель в Курганской области будет определено количество животных для семей, готовых развивать личное подсобное хозяйство, опираясь на новую меру поддержки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в каждом районе глава составит список желающих получить животных на льготных условиях. Для этого представители администрации заглянут в каждый двор, проведут опрос жителей и оценят возможности для содержания овец и коров. При необходимости семьям предоставят льготный пиломатериал для строительства сооружений для животных. Кроме того, власти прорабатывают механизм, который позволит гражданам, получившим животных, продавать домашнее молоко и мясо.

"Главный вопрос - это наличие агрегатора в каждом районе, который будет собирать молоко и мясо у населения. Один из вариантов - это реализация через сельхозпотребкооперацию, Облпотребсоюз, действующих предпринимателей-сборщиков", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора по экономической политике Владимира Архипова. Он уточнил, что необходимо продумать меры поддержки для агрегаторов. Речь идет о покупке молоковозов и другой техники, которая нужна для доставки свежей продукции на переработку и продажу.