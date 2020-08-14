В Югре не планируют проводить массовые школьные линейки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 августа. /ТАСС/. Торжественные школьные линейки с массовым участием учеников, посвященные началу нового учебного года и Дню знаний, не планируется проводить в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 1 сентября. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в пятницу в ходе прямого эфира о подготовке к новому учебному году.

"Школьные мероприятия с массовым участием детей мы не планируем для проведения. <…> При этом каждая школа с соблюдением мер безопасности может провести встречи первоклассников и их родителей с педагогами. Для этого могут поочередно классами использоваться актовые и спортивные залы", - сказала Комарова, отвечая на вопрос о проведении школьных линеек 1 сентября в регионе.

По ее словам, детям, которые 1 сентября пойдут в школу, не нужно в массовом порядке получать справки о состоянии здоровья в поликлиниках. Справки потребуются только тем, кто находится в списках контактных лиц или имеет признаки заболевания.

Учебный год в Югре планируется начать в штатном режиме с учетом требований Роспотребнадзора и Минпросвещения РФ. Так, планируется разводить потоки школьников, проводить термометрию, дети полностью или большей частью будут проводить все занятия в течение дня в одном классе, питание в столовой организуют с безопасной рассадкой. Также регулярно будет проводиться дезинфекция и проветривание помещений в школах.

В новом учебном году в Югре будут обучаться почти 230 тыс. школьников, в том числе около 26 тыс. первоклассников.

Режим обязательной самоизоляции в Югре был введен с 31 марта по 5 апреля, а затем продлен до 23 августа, но только для пожилых граждан, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. По информации регионального оперативного штаба, в Югре на 13 августа зарегистрировано 18 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 146 человек умерли, 15 869 пациентов выздоровели. В настоящее время регион занимает шестое место в России по общему числу случаев заражения коронавирусом.