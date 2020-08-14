Эксперты подтвердили безопасность реки Ольховка в окрестностях Белоярской АЭС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты отделов радиационный безопасности Белоярской АЭС, ФМБА России (Федеральное медико-биологическое агентство), Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН и другие экологи подтвердили безопасность реки Ольховка в окрестностях Белоярской АЭС в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия в пятницу.

Ранее издание Znak со ссылкой на инженера-физика, эксперта программы "Безопасность радиоактивных отходов" Российского социально-экологического союза Андрея Ожаровского сообщило, что в реке Ольховке, находящейся в пяти километрах от Белоярской АЭС, есть участки радиоактивного загрязнения. Как пишет СМИ, хоть радиационный фон на поверхности воды на этих участках сравнительно небольшой, он может свидетельствовать о значительном загрязнении почвы, поэтому местность у реки нужно срочно оградить, исследовать и рекультивировать.

"Приборы показали мощность гамма-излучения 0,082 мкЗв/ч (8,2 мкР/ч), что соответствует естественным природным значениям", - прокомментировал результаты замеров заместитель главного инженера по радиационной защите Белоярской АЭС Антон Ладейщиков.

По словам руководителя группы внешнего радиационного контроля Белоярской АЭС Александра Шонохова, в исследованных пробах воды не были обнаружены техногенные радионуклиды. "Здесь присутствуют только радионуклиды естественного происхождения. Концентрация радиоцезия составляет менее 0,2 беккереля на один литр", - сказал он.

В пресс-службе отметили, что наблюдение за окружающей средой в районе расположения АЭС проводится группой внешнего радиационного контроля постоянно. Оно включает в себя контроль мощности дозы гамма-излучения и годовой дозы на местности, контроль метеопараметров, контроль чистоты атмосферного воздуха, почвы, растительности, воды открытых водоемов.

Белоярская АЭС начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.