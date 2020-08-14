Свердловские власти выделили более 1 млрд руб. на работу учреждений образования в пандемию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области выделили на работу учреждений образования в условиях пандемии более миллиарда рублей. Более 750 млн руб. было потрачено на подготовку к началу учебного года, сообщил в пятницу журналистам министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

"Сегодня [областным] правительством выделяется на остальные образовательные организации для организации начала учебного года более 750 миллионов рублей. В общем итоге более миллиарда будет потрачено на создание необходимых условий", - сказал Биктуганов, отвечая на вопрос о сумме, которая потребовалась на оснащение учреждений для выполнения санитарно-эпидемиологических требований.

Министр отметил, что ранее правительство Свердловской области выделило более 300 миллионов рублей на организацию работы дежурных групп, пунктов проведения Единого государственного экзамена и загородных оздоровительных лагерей.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 23 097, из них 154 за последние сутки. В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер.