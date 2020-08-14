Свердловские власти планируют привить против сезонных заболеваний 70% населения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Прививочная кампания против сезонных заболеваний в Свердловской области охватит более 3 млн человек. Об этом на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС сообщила в пятницу заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 29 июля сообщила, что не менее 60% населения РФ должны пройти вакцинацию против гриппа в этом году. В департаменте информационной политики региона 30 июля сообщили, что в Свердловской области планируют охватить вакцинацией против сезонных инфекционных заболеваний более 2,3 млн человек.