{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Свердловские власти планируют привить против сезонных заболеваний 70% населения

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что в 2020 году не менее 60% населения страны должны пройти вакцинацию против гриппа
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Прививочная кампания против сезонных заболеваний в Свердловской области охватит более 3 млн человек. Об этом на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС сообщила в пятницу заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 29 июля сообщила, что не менее 60% населения РФ должны пройти вакцинацию против гриппа в этом году. В департаменте информационной политики региона 30 июля сообщили, что в Свердловской области планируют охватить вакцинацией против сезонных инфекционных заболеваний более 2,3 млн человек.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Федерация нам ставит норматив привить 60% населения - это 2 590 000 человек. Если мы выполняем задачу, а мы должны ее выполнить, потому что она поставлена губернатором, привить 70% населения, то, соответственно, мы должны еще 1 140 000 добавить, поэтому получается 3 730 000 человек", - сказала Чадова.

Всего в Свердловской области проживает более 4 млн человек, сообщается на сайте областного правительства.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 23 097, из них 154 за последние сутки. В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
Футбол в России
Футболист "Локомотива" Баринов считает, что готов стать капитаном команды
Полузащитник отметил, что не забудет день, когда впервые вывел "Локомотив" на поле в качестве капитана
Читать полностью