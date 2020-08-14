Свердловские власти планируют привить против сезонных заболеваний 70% населения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Прививочная кампания против сезонных заболеваний в Свердловской области охватит более 3 млн человек. Об этом на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС сообщила в пятницу заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 29 июля сообщила, что не менее 60% населения РФ должны пройти вакцинацию против гриппа в этом году. В департаменте информационной политики региона 30 июля сообщили, что в Свердловской области планируют охватить вакцинацией против сезонных инфекционных заболеваний более 2,3 млн человек.
"Федерация нам ставит норматив привить 60% населения - это 2 590 000 человек. Если мы выполняем задачу, а мы должны ее выполнить, потому что она поставлена губернатором, привить 70% населения, то, соответственно, мы должны еще 1 140 000 добавить, поэтому получается 3 730 000 человек", - сказала Чадова.
Всего в Свердловской области проживает более 4 млн человек, сообщается на сайте областного правительства.
Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 23 097, из них 154 за последние сутки. В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер.