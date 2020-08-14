Речное сообщение между ХМАО и ЯНАО возобновили после временной остановки из-за пандемии

ТАСС, 14 августа. Водный маршрут Березово - Салехард - Мужи, соединяющий Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийские автономные округа, возобновлен после временной приостановки из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямала в пятницу.

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В начале июня в связи с распространением коронавирусной инфекцией речное сообщение между регионами было приостановлено.

"Сегодня ровно в 6 утра по маршруту Мужи - Салехард - Березово отправился первый метеор, в обратном направлении он пойдет 15 августа в 6 часов 5 минут. Обращаю внимание о необходимости соблюдать масочный режим и использовать перчатки", - приводит пресс-служба слова заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Дениса Редькина.

В правительстве уточнили, что стоимость проезда не изменилась. Дети до 5 лет перевозятся бесплатно, если не занимают отдельного места.

По данным оперштаба ЯНАО, в регионе зафиксировано 12 259 случаев заражения коронавирусом. В Ханты-Мансийском автономном округе на 14 августа зарегистрировано 15 869 случаев.