Utair из-за коронавируса перенесла авиашоу в Тюмени на 2021 год

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Utair перенесла на 2021 год авиашоу, которое должно было пройти в Тюмени 22 августа в аэропорту Плеханово. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба перевозчика.

"Постановлением правительства Тюменской области в регионе продлен до 31 августа режим повышенной готовности из-за коронавируса. В связи с этим мы переносим авиашоу "В гостях у ЮТэйр" на следующий год. <...> Давайте переждем в этом году, чтобы уберечь от вируса себя и своих близких, и в следующем году устроим авиашоу сразу за два года", - говорится в сообщении.

Ожидалось, что в ходе авиашоу пройдут показательные полеты вертолетов и выставка авиационной техники.

Тюменская область переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу. Так, с 20 августа муниципальные и частные детсады возобновляют работу в обычном режиме. С 17 августа разрешается проведение богослужений религиозных обрядов и церемоний в помещениях и на территории религиозных организаций, также начинают работать музеи, а театры откроются с 1 сентября. Возобновляется работа кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов. По данным регионального штаба, в Тюменской области также отменен обязательный режим самоизоляции для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в области зарегистрировано 7 073 случая заражения коронавирусом, выздоровели 6 710, умерли 28.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.