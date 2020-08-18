Курганский технопарк обучит школьников азам востребованных IT-специальностей

ТАСС, 18 августа. Детский технопарк "Кванториум" в Курганской области обучит сотню школьников азам востребованных IT-специальностей, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о создании IT-института в регионе. Также область выиграла федеральный грант по нацпроекту "Образование" в размере 36,4 млн рублей на создание в Кургане IT-колледжа. Глава региона подчеркивал значимость создания новых кадров в IT-сфере.

"Спроектировать свой идеальный класс и "умный дом", создать макет летательного аппарата - этому и многому другому школьников Курганской области за пять дней научат благодаря образовательному проекту "Сберкампус". Он стартовал в детском технопарке "Кванториум". Занятия проходят в формате буткемпа - интенсивной программы ускоренного обучения IT-специальностям, участие в ней принимают 100 мальчишек и девчонок в возрасте от 10 до 18 лет, которые мечтают стать программистами и инженерами", - говорится в сообщении.

Новая программа предполагает работу детей вместе с наставниками по четырем основным направлениям: "виртуальные миры", "инженерные и инженерно-биологические системы", "исследовательский/естественнонаучный трек", "картография и урбанистика".

"Это, в первую очередь, инновационная образовательная среда, которая позволяет участникам получить новый опыт и освоить востребованные в современном мире компетенции", - цитирует пресс-служба директора технопарка Александра Мехнина. Занятия обещают проводить с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

Образовательный проект реализует детский технопарк "Кванториум" в партнерстве с Курганским областным лицеем-интернатом для одаренных детей, проект запущен благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее".