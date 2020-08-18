Падение ВРП Свердловской области в 2020 году оценивается в 140 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Падение внутреннего регионального продукта (ВРП) Свердловской области в 2020 году может составить 6% от показателя прошлого года в 2,4 трлн рублей и составить около 140 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам во вторник вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Марина Вшивцева.

"На сегодняшний день формируется прогноз социально-экономического развития Свердловской области, то есть изменения среднесрочного прогноза. Экономический блок [областного] правительства оценил падение ВРП Свердловской области на 2020 год в размере 6%, то есть 94% от прошлого года", - сказала она.

Вшивцева уточнила ТАСС, что по итогам прошлого года ВРП составил около 2,4 трлн рублей. Она пояснила, что в предыдущие годы регион демонстрировал рост указанного показателя на 1-2% в год, таким образом, падение ВРП вернет регион к показателям двухлетней давности.

Вице-президент СОСПП подчеркнула, что в соответствии с рассматриваемыми изменениями в прогноз социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2020-2022 годов, прибыль крупных и средних предприятий региона упадет на 25% за январь-апрель 2020 года в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. По ее словам, именно от прибыли компаний зависит инвестиционная активность в регионе и, соответственно, рост заработных плат и ВРП. "Таким образом инвестиционный мультипликатор за счет одних только предприятий не запустится. Без федеральной поддержки обойтись нельзя", - заключила она. В частности, речь идет о необходимости компенсации со стороны федерального правительства выпадающих доходов предприятий из-за применения таких налоговых льгот, как инвествычет.

В конце июля со ссылкой на губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сообщалось, что по итогам 2019 года экономика региона показала положительные результаты, что дало возможность создать запас прочности для борьбы с пандемией.