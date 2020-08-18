{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Югре нейросеть будет помогать в подаче цифровых уведомлений на открытие бизнеса

Нейронная сеть Vika, разработанная в регионе в 2018 году, также способна давать консультации о записи в школу, к врачу, проверке дневника, стоимости бензина

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 августа. /ТАСС/. Нейронная сеть Vika, разработанная в Ханты-Мансийском автономном округе для помощи гражданам в предоставлении госуслуг и решении жизненных вопросов, будет помогать предпринимателям в подаче цифровых уведомлений на открытие бизнеса. Об этом сообщила во вторник губернатор Югры Наталья Комарова.

"Мы запускаем еще и нейронную сеть Vika. Это неплохая обучаемая система. Она будет отвечать предпринимателям [на вопросы о подаче цифровых уведомлений]. Такую возможность дадим [бизнес-сообществу]", - сказала глава региона.

Как пояснил ТАСС директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин, нейросеть будет консультировать предпринимателей по заполнению уведомлений на сайте sidimdoma.admhmao.ru. "Будем настраивать ее, чтобы она автоматически смотрела и подсказывала прямо при заполнении", - сказал он.

В 2018 году в Югре была разработана нейросеть Vika, которая позволяет предоставлять информацию о наиболее востребованных сервисах портала госуслуг и способна отвечать в режиме реального времени на запросы граждан, используя технологии искусственного интеллекта. Так, она способна консультировать о записи в школу, к врачу, проверке дневника, стоимости бензина, подсказывать нужный медицинский участок, о работе секций и номера чиновников регионального и муниципального уровня.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округ
"Россети" направили почти 10 млрд рублей на подготовку к зиме на Урале
Всего по итогам года в регионах Уральского федерального округа планируется ввести около 3,4 тыс. км линий электропередачи
Читать полностью