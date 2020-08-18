В Югре нейросеть будет помогать в подаче цифровых уведомлений на открытие бизнеса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 августа. /ТАСС/. Нейронная сеть Vika, разработанная в Ханты-Мансийском автономном округе для помощи гражданам в предоставлении госуслуг и решении жизненных вопросов, будет помогать предпринимателям в подаче цифровых уведомлений на открытие бизнеса. Об этом сообщила во вторник губернатор Югры Наталья Комарова.

"Мы запускаем еще и нейронную сеть Vika. Это неплохая обучаемая система. Она будет отвечать предпринимателям [на вопросы о подаче цифровых уведомлений]. Такую возможность дадим [бизнес-сообществу]", - сказала глава региона.

Как пояснил ТАСС директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин, нейросеть будет консультировать предпринимателей по заполнению уведомлений на сайте sidimdoma.admhmao.ru. "Будем настраивать ее, чтобы она автоматически смотрела и подсказывала прямо при заполнении", - сказал он.

В 2018 году в Югре была разработана нейросеть Vika, которая позволяет предоставлять информацию о наиболее востребованных сервисах портала госуслуг и способна отвечать в режиме реального времени на запросы граждан, используя технологии искусственного интеллекта. Так, она способна консультировать о записи в школу, к врачу, проверке дневника, стоимости бензина, подсказывать нужный медицинский участок, о работе секций и номера чиновников регионального и муниципального уровня.