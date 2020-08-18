Оборот общепита и гостиниц Свердловской области за полгода сократился почти на 18%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Оборот гостиниц и предприятий общественного питания Свердловской области за первое полугодие 2020 год уменьшился на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 14 млрд руб. Данная информация опубликована на сайте управления федеральной службы госстатистики по Свердловской и Курганской областям.

"[Оборот] гостиниц и предприятий общественного питания [за] январь-июль 2020 г. [составил] 14 009 млн руб. или в процентах к январю-июлю 2019 г. на 82,3%", - говорится в документе.

Также по информации ведомства, падение оборота предприятий культуры, спорта, организации досуга и развлечений за тот же период составило 45,6%. Их оборот оценивается в 2,2 млрд рублей.

На сегодняшний день в регионе разрешена работа торговых центров, ресторанов, баров и закусочных. Также сняты ограничения на работу баз отдыха, домов отдыха, санаторно-курортных организаций. Разрешены групповые экскурсии с численностью до 20 человек в организациях сферы культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность. При этом в регионе сохраняются масочный режим и режим социального дистанцирования.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 23695, 19176 пациентов выписали, 376 человек умерли.