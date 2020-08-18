На Урале задержали браконьеров, открывших огонь по сотрудникам Росгвардии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Браконьеры открыли стрельбу из ружей в сотрудников Росгвардии и чиновников, которые проводили рейд в Терсутском охотохозяйстве Свердловской области. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"15 августа в лесном массиве на территории Терсутского охотхозяйства несколькими гражданами была произведена стрельба из огнестрельных ружей в двоих оперуполномоченных СОБРа регионального управления Росгвардии, которые совместно с инспектором Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области и председателем Сысертского общества охотников и рыболовов осуществляли мероприятия по выявлению браконьеров. В результате стрельбы никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе, добавив, что браконьеры сожгли машину, принадлежащую департаменту.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых, установить личности подозреваемых удалось. "Всю ночь сыщики уголовного розыска и инспекторы ГИБДД прочесывали местность с целью поиска скрывшихся злоумышленников. Уже утром 16 августа личности "партизан" оперуполномоченным удалось установить. В дежурную часть доставлены все подозреваемые в этом ЧП", - рассказал он.

В пресс-службе следственного управления добавили, что двое подозреваемых жителей Сысертского района задержаны. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога").