Завод "Синтез" в Кургане передал здание профилактория областному диспансеру

ТАСС, 18 августа. Курганское фармакологическое предприятие "Синтез" передало здание бывшего профилактория областному врачебно-физкультурному диспансеру. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора области.

Профилакторий ОАО "Синтез" специализировался на лечении заболеваний общего терапевтического профиля и оказывал помощь только сотрудникам завода.

"Компания ОАО "Синтез" передала здание бывшего профилактория в Кургане по проспекту Конституции Курганскому областному врачебно-физкультурному диспансеру. Фармацевтическая компания, которая ранее арендовала здание, отдала его диспансеру вместе с медицинским оборудованием (профилакторий оснащен водо- и грязелечебницей, массажными кабинетами и т.д.). Кроме того, предприятие закупило новую мебель и отремонтировало часть помещений. Будущие пациенты смогут проходить курсы оздоровления и лечения в более комфортных условиях, в здании созданы условия для работы врачей-кардиологов, неврологов, физиотерапевтов и других специалистов", - говорится в сообщении.

Власти региона отмечают, что теперь будут искать инвестора для развития учреждения.

О предприятии "Синтез"

Курганское предприятие "Синтез" выпускает медицинские препараты с 1958 года. Фармацевтическая компания входит в десятку крупнейших отечественных производителей медикаментов, обеспечивая 3% российского производства лекарственных средств. "Синтез" производит лекарства почти во всех известных формах выпуска, а также является одним из крупнейших отечественных производителей антибактериальных препаратов и современных антибиотиков.