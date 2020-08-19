Храмы в Югре открываются для прихожан при соблюдении санитарных требований

"С сегодняшнего дня храмы Югры открыты для прихожан. Учитывая переход Югры ко второму этапу снятия ограничительных мер, было принято решение возобновить допуск прихожан в храмы епархии при соблюдении установленных требований Роспотребнадзора Югры. Так, верующие должны использовать маски, а также соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении.

Также в храмах необходимо дезинфицировать контактные поверхности, регулярно проветривать помещения, проводить термометрию, а прихожане должны обрабатывать руки антисептиком при входе.

Режим обязательной самоизоляции в Югре действовал с 31 марта по 5 апреля, а затем был продлен до 23 августа, но только для пожилых граждан, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 18 августа зарегистрировано 18 664 случая заражения коронавирусной инфекцией, 151 человек умер, 16 663 пациента выздоровели. Регион занимает шестое место в России по общему числу случаев заражения коронавирусом.

С 17 августа ХМАО перешел ко второму этапу снятия ограничений. Возобновлена торговля непродовольственными товарами, работа организаций дополнительного образования для занятий с детьми, фитнес-центров, тренажерных залов, кафе на открытом воздухе. Также разрешены совместные занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе с соблюдением дистанции не менее пяти метров, проведение спортивных мероприятий без зрителей, работа стоматологий в обычном режиме, деятельность учреждений культуры для индивидуальных занятий, репетиций, проведение экскурсий на открытом воздухе до пяти человек.