Самый крупный вуз Курганской области будет вести занятия в смешанном формате

ТАСС, 19 августа. Курганский государственный университет (КГУ) будет вести занятия в смешанном формате из-за пандемии: часть занятий будет проходить очно с числом участников не более 35 человек, а часть - дистанционно, сообщили в среду в пресс-службе вуза в среду.

"В Курганском государственном университете занятия будут идти в смешанном формате, этого требуют меры предосторожности в связи с пандемией. Часть занятий будет проходить очно в аудиториях и лабораториях вуза. В данном формате будут вестись занятия, на которых количество присутствующих не превышает 35 человек. Потоковые лекции и занятия, где число студентов превышает отметку 35, будут проходить в онлайн-формате на платформе Microsoft Teams. <…> Ношение масок станет обязательным. Студенты и преподаватели, у которых подтверждено наличие антител к вирусу, смогут посещать занятия без масок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учебный год начнется в вузе 1 сентября, однако общей торжественной линейки не будет.

Иностранные студенты смогут посещать очные занятия после того, как проведут 14 дней на самоизоляции и в случае предоставления отрицательного результата анализа на коронавирус. "Для иностранных студентов, которые не смогут прибыть к началу учебного года, будет организовано дистанционное обучение", - добавили в пресс-службе вуза.

КГУ - крупнейший вуз Курганской области, здесь обучаются более 10 тыс. студентов.

В Курганской области, по данным на 18 августа, с начала пандемии зафиксировано 2 703 случая коронавируса. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 523 человека.