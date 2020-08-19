Цирк в Екатеринбурге в юбилейном сезоне установил пятилетний рекорд по количеству зрителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Процент заполняемости зала на представлениях Екатеринбургского государственного цирка стал наивысшим за последние пять лет, достигнув уровня 75%, в период с сентября 2019 года по март 2020 года - в юбилейном сезоне. Об этом сообщила в среду в Уральском региональном центре ТАСС директор цирка Тамара Бортникова.

"Прошедший год был для цирка юбилейным, в период с сентября 2019 года по март 2020 года цирк работал в полную силу [до ограничения работы из-за пандемии]. <…> Всего же в период с сентября по март цирк Екатеринбурга посетили более 200 тыс. человек, мы провели 91 представление. Процент заполняемости был 75%, что является рекордом за последние пять лет", - сказала она.

По ее словам, обычно процент посещаемости составлял от 20 до 60%. "Есть период, когда этот процент равнялся 72, но мы все равно получили большие результаты [именно] в этом году", - подчеркнула Бортникова.

Она пояснила, что цирк уже около пяти месяцев не принимает зрителей, сейчас артисты готовы к новому сезону. В нем из-за ситуации с пандемией сократят число представлений, - их будет не более двух в день, для того, чтобы можно было уделить достаточное время дезинфекции помещений. Также будет увеличено время антракта, разведены потоки зрителей. Дата начала сезона пока не называется.

Екатеринбургский государственный цирк открыт 1 февраля 1980 года, в этом году ему исполнилось 40 лет. По данным на сайте цирка, по своей конструкции его здание считается одним из лучших в Европе, оно приспособлено для самых сложных постановок, а его интерьер отделан уральским камнем. В цирке 2558 мест, два манежа - основной и репетиционный. Цирк носит имя народного артиста СССР, дрессировщика Валентина Филатова.