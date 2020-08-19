В Южноуральске объявили режим ЧС из-за обвала канализационного коллектора

ЧЕЛЯБИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Власти города Южноуральска Челябинской области объявили режим ЧС, чтобы оперативно восстановить обвалившийся в ночь с понедельника на вторник канализационный коллектор, обслуживающий несколько жилых домов и образовательных учреждений. Об этом ТАСС в среду сообщили пресс-службе администрации города.

"В городе Южноуральске объявлен режим чрезвычайной ситуации, но он никак не действует на жизнеспособность граждан. Он объявлен, чтобы можно было начать проведение работ на [канализационном] коллекторе, который обвалился. Введение режима позволит оперативно отремонтировать коллектор. Работы по восстановлению начинаются с сегодняшнего дня", - сказали в пресс-службе.

По данным администрации, обвал произошел в ночь с 17 на 18 августа. Коммунальщикам удалось оперативно переключить на другой коллектор водоотведение подключенных зданий. Это несколько жилых домов, два детских сада, две школы и техникум.