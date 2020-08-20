Уральский федеральный университет с 24 августа вернется к полноценному режиму работы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Привычный режим работы возобновится в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге с 24 августа. Все сотрудники выйдут в вуз, за исключением работников старше 65 лет и с симптомами ОРВИ, сообщили ТАСС в пресс-службе УрФУ в четверг.

"С понедельника, 24 августа, Уральский федеральный университет возвращается к привычному режиму работы, но с ограничениями, вызванными эпидситуацией. Так, исключение сделано для работников старше 65 лет - их мы по-прежнему просим оставаться дома. Как и тех, у кого есть симптомы ОРВИ", - сказали в пресс-службе.

Всем сотрудникам на входе в корпуса университета будут измерять температуру, также они обязаны носить маски. В пресс-службе добавили, что студенты выйдут на учебу 1 сентября в смешанном режиме - поточные лекции будут проходить в дистанционном формате, практические занятия, семинары и лабораторные работы для групп будут проводиться очно, в университете.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".