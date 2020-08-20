Таможенники пресекли пересылку коллекции артефактов XIII-XIV века из Екатеринбурга в Китай

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Таможенники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге пресекли попытку пересылки в Китай археологической коллекции, которая относится, по оценке эксперта, к XIII-XIV векам. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Уральского таможенного управления в четверг.

"Попытку пересылки уникальной археологической коллекции в Китай пресекли Кольцовские таможенники. Оружие, украшения и ритуальные предметы разграбленного святилища кочевых татар XIII-XIV веков отправлял житель Екатеринбурга. Наконечники багра, рыболовные крючок и стрела, бронебойные наконечники стрел, кольца, подвески, колокольчики, согласно заключению эксперта, обнаружены "черными археологами" в районе лесостепи-степи Зауралья и Западной Сибири. Состав находок свидетельствует о разграблении языческого святилища кочевых татар XIII-XIV веков, так как татары в это время еще не приняли ислам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по мнению эксперта, стоимость всех вложений запрещенной посылки превысила полмиллиона рублей. "В действиях лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ ("контрабанда культурных ценностей в крупном размере"), ответственность за которое предусмотрена от 3 до 7 лет лишения свободы", - уточнили в управлении.