В музее Екатеринбурга представят парадный шлем XVII века из экспозиции Оружейной палаты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Парадный шлем XVII века из постоянной экспозиции Оружейной палаты, известный как "Шапка Кучумовская", представят в Екатеринбурге на выставке в музее истории камнерезного и ювелирного искусства, которая пройдет с 21 августа до 23 ноября, сообщила в четверг в Уральском региональном центре ТАСС генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

По ее словам, экспонат является центральным памятником выставки "Направление - Восток. Эвакуация сокровищ Московской Оружейной палаты в Свердловск", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"В первые дни Великой Отечественной войны было принято решение об эвакуации главных памятников Кремля. <...> Сегодня мы привезли один из очень значимых экспонатов для Оружейной палаты - это шлем XVII века, известный как "Шапка Кучумовская", почти всю войну он находился в Свердловске. <…> Это памятник иранского и среднеазиатского происхождения с небольшими добавками западноевропейской работы, украшенный золотой насечкой. Он связан с покорением Ермаком Тимофеевичем Сибири и завоеванием Кучумского ханства", - рассказала Гагарина.

Она подчеркнула, что во время войны было важно защитить исторические сокровища, поэтому уже в первые дни началась эвакуация из Кремля всех главных памятников. В Свердловске (ныне Екатеринбург) тогда не только хранились исторические предметы, но и шла научная и реставрационная работа. Выставка посвящена музейной эвакуации и работе искусствоведов по спасению памятников культуры в тылу войны.

Она включает бесплатное экскурсионное обслуживание, организована в соответствии с принятыми из-за пандемии коронавируса мерами безопасности, обязателен масочный режим. К середине сентября выставка будет также представлена в виртуальном режиме.

Свердловск - крупнейший центр эвакуации, куда с 1941 года с запада на восток с прифронтовой полосы Советского Союза направлялись промышленные предприятия, образовательные и культурные учреждения. Город стал временным убежищем для музеев из Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга), Москвы, Полтавы и Севастополя.