Тюменские полицейские задержали серийных взломщиков банкоматов

ТАСС, 20 августа. Четырех жителей Татарстана задержали в Тюменской области за подрыв банкоматов с использованием газа. Уголовное дело заведено по статье "Кража, совершенная группой лиц в особо крупном размере", сообщает в четверг пресс-служба регионального УМВД.

"Благодаря оперативному реагированию сотрудников Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области и инспекторов ГИБДД четверо жителей Татарстана, подозреваемых в совершении серии краж из банкоматов, задержаны. В автомобиле, на котором они передвигались, находилось все оборудование, с помощью которого совершались преступления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в конце июля в селе Уват Тюменской области злоумышленники, закачав в банкомат газ, совершили его подрыв. Преступники тогда скрылись с 900 тыс. руб. В августе на территории Тобольского района, уточняют в УМВД, они попытались совершить аналогичное преступление, однако сработала сигнализация и мужчин задержали.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о статье "Кража, совершенная группой лиц в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Полицейские устанавливают причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории других регионов.