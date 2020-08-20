В Тюменской области в ДТП с грузовиком погиб один человек, двое пострадали

ТАСС, 20 августа. Движение ограничено на федеральной трассе в Тюменской области из-за ДТП с грузовиком, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе УГИБДД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло на 386-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в четверг днем. По предварительным данным, грузовик Isuzu выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем Suzuki из Томской области.

"В аварии погиб водитель Suzuki 1966 года рождения, его жена 1989 года рождения ранена, также травмирован водитель Isuzu, его личность сейчас устанавливается. Движение на федеральной автодороге ограничено. Инспекторы ДПС регулируют движением в ручном режиме, осуществляя проезд транспорта в реверсивном порядке по одной полосе в двух направлениях", - говорится в сообщении.