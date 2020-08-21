Новая инфекционная больница в Челябинске решит вопрос с дефицитом коек

"В регионе не хватает коек. Если этот объект будет введен к возможному эпидемрежиму, который может произойти не только с гриппом, но и коронавирусом, регион будет готов", - сказал он и уточнил, что решение региональных властей о строительстве госпиталя является своевременным.

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Новая инфекционная больница, строительство которой началось в Челябинске, позволит решить вопрос с дефицитом коек в регионе. Об этом в пятницу сообщил журналистам полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

В свою очередь губернатор Челябинской области Алексей Текслер добавил, что больница рассчитана на весь регион. По его словам, окончание строительства планируется на ноябрь 2020 год.

Заместитель губернатора региона Ирина Гехт также пояснила, что для выполнения сроков был выбран участком с коммуникациями. Плановая мощность госпиталя - 100 коек, при этом в случае ухудшения эпидемобстановки возможно разворачивание до 482 коек. В случае необходимости больница будут работать как моногоспиталь для работы с коронавирусной инфекцией, однако рассчитана для многопрофильного лечения.

Ранее Минфин региона сообщал, что депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании выделили 2,5 млрд рублей на строительство новой областной инфекционной больницы.

На утро 21 августа в регионе подтверждены 13 669 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего 10 205 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.