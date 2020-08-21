Движение на трассе "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск" ограничили до 15 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Движение на трассе P404 "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск" на участке моста через реку Вандрас (Нефтеюганский район) ограничили почти на два месяца до 15 октября из-за ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор".

"На автодороге Р-404 "Тюмень - Тобольск- Ханты-Мансийск", на км 568 (мост через р. Вандрас) с 20 августа до 15 октября 2020 года организовано реверсивное движение на время ремонтных работ по гарантийным обязательствам", - говорится в сообщении.

Трасса Р404 (Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск) - автомобильная дорога федерального значения. Это единственная федеральная автомобильная дорога, которая соединяет Тюменскую область с ХМАО.