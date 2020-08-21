Первый в Югре мобильный технопарк для пенсионеров начнет работу в 2020 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 августа. /ТАСС/. Первый в Ханты-Мансийском автономном округе мобильный технопарк для пенсионеров начнет курсировать по поселениям Сургутского района в 2020 году по просьбе жителей. Граждане с соблюдением всех мер профилактики коронавирусной инфекции будут обучаться работе с фоторедакторами, интернет-сервисами, VR-технологиями, созданию видеороликов, сообщил ТАСС глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Пенсионеры, проживающие в Сургутском районе, ранее обратились к Трубецкому с предложением организовать технопарк для пожилых жителей. Он в свою очередь поддержал идею, уточнив, что пожилые граждане хотят обучаться компьютерной графике, веб-дизайну и промышленному дизайну, работе в интернете.

"Мобильный технопарк закуплен и доставлен в муниципалитет. С сентября 2020 года он будет курсировать по всем нашим 13 поселениям и в каждом из них работать от трех до пяти дней. Чтобы пенсионеры, в частности, получили навыки фотодела, создания видеороликов, работе в компьютерных программах, с интернет-сервисами, VR-технологиями. Это первый в Югре технопарк для пенсионеров ", - сказал Трубецкой.

По его словам, одномоментно в нем смогут заниматься более десяти человек, а ежегодно - около двух тысяч человек. "Работа технопарка будет идти с соблюдением всех мер профилактики коронавируса - масочный режим, обработка рук санитайзерами, дезобработка", - уточнил глава района, добавив, что в конце 2018 года в Сургутском районе появился первый в Югре мобильный технопарк для детей. Он дает возможность педагогам выезжать для занятий в отдаленные поселения района.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Сургутского района, технопарк создан на базе автомобиля "Камаз", у которого удлинен кузов, проведено освещение внутрь, сделаны рабочие места и подъемник для инвалидов. Его стоимость - 17 млн рублей. Жители всех поселений Сургутского района, в том числе отдаленных и труднодоступных, получат возможность обучаться также работе с порталом госуслуг, экологическому земледелию, флористике, выращиванию мини-огородов на балконе, моделированию 3D-объектов, работе с квадрокоптерами. Также на базе технопарка создан мобильный планетарий, позволяющий получить знания о звездах, планетах, космосе.

Сургутский район - самый крупный район в Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг - 560 км, с запада на восток - 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.