Строительство моста через реку Пур на Ямале завершится до конца года

УРЕНГОЙ /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 23 августа. / ТАСС/. Строительство моста через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) завершится до конца 2020 года. Об этом журналистам сообщил генеральный директор АО "Мостострой-11" Николай Руссу в ходе осмотра моста в воскресенье.

Мост обеспечит круглогодичное сообщение с Большой землей для жителей поселка Уренгой, Тазовского и Красноселькупского районов ЯНАО. Здесь проживают около 20 тыс. человек. Проект включен в схему территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа и имеет статус социально значимого проекта.

"Работы осталось немало. Но могу точно сказать, что мост будет открыт в этом году", - сказал Руссу, не уточнив точную дату открытия.

Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов по итогам осмотра моста, строители ведут работы с двукратным опережением сроков.

"Это (мост) - результат полутора лет работы. Это очень быстрый темп. Строители идут с двукратным опережением. Это уникальный результат. Качество очень высокое, много, кто контролирует, поэтому это будет очень долговечный на многие десятилетия мост", - добавил Артюхов.

Проект предусматривает строительство автомобильной дороги Коротчаево - Уренгой протяженностью 2,72 км, в том числе моста через реку Пур длиной 1,02 км. Кроме того, планируется монтаж системы весогабаритного контроля на левом берегу реки и обустройство пункта взимания платы с грузовых автомобилей.