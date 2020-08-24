В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в убийстве младенца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. Полицейские задержали ранее судимого мужчину по подозрению в убийстве годовалого ребенка в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Задержали подозреваемого сотрудники ОВД Нижнего Тагила по горячим следам, вблизи рынка. Задержанный мужчина и ранее был не в ладах с законом, имеет судимости за кражи, наркотики и другие", - сказал Горелых в ответ на вопрос о мужчине, который подозревается в убийстве младенца в Нижнем Тагиле.

Он отметил, что при себе у гражданина имелись документы, позволяющие покинуть регион. "Возможно, он намеревался ретироваться в другой регион нашей страны, в частности в Краснодарский край, где у него проживают близкие, когда понял, что натворил", - добавил Горелых.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области пообещали предоставить комментарий позднее.