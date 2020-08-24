Голосование за кандидатов на пост главы Югры пройдет 13 сентября в обычном режиме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 августа. /ТАСС/. Заседание думы Ханты-Мансийского автономного округа по избранию губернатора Югры пройдет 13 сентября в обычном режиме с присутствием в зале депутатов. Дистанционный формат, несмотря сложную эпидемиологическую обстановку, не предполагается, сообщили в понедельник ТАСС в информационно-аналитическом управлении регионального парламента.

Губернатор ХМАО выбирается депутатами думы автономного округа сроком на пять лет из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Ему их, в свою очередь, предлагают фракции думы Югры: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Такую систему выборов приняли в ряде регионов страны, в том числе в ХМАО и ЯНАО, которые территориально и административно входят в состав Тюменской области, при этом их наделили статусом равноправных субъектов РФ.

"Заседание [по выборам губернатора Югры] пройдет в обычном режиме, не дистанционно. Оно состоится 13 сентября (в единый день голосования - прим. ТАСС). Планируется личное присутствие депутатов регионального парламента", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на информационно-аналитическое управление думы Югры сообщалось, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов парламента автономного округа список из трех кандидатов на пост главы региона. В него вошли действующий губернатор Югры Наталья Комарова, первый секретарь регионального КПРФ Алексей Савинцев и председатель совета "Справедливой России" в ХМАО Михаил Сердюк.

В настоящее время губернатором Югры является Наталья Комарова, она возглавляет регион с 2010 года. 3 июня президент России Владимир Путин поддержал ее намерение переизбраться на новый срок полномочий главы Югры, а 16 июня президиум генсовета "Единой России" также одобрил ее выдвижение на данный пост.