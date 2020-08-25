Неизвестный сообщил об угрозе безопасности крупнейшего аэропорта Ямала

НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 25 августа. /ТАСС/. Сообщение об угрозе безопасности поступило в аэропорт Нового Уренгоя - крупнейшего в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта во вторник.

"Поступило сообщение об угрозе безопасности", - сказали в пресс-службе, отметив, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме, угроза не подтвердилась.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".