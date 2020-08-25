Свято-Симеоновская гимназия начала прием детей прихожан захваченного на Урале монастыря

Ранее дети прихожан обучались непосредственно в Среднеуральском женском монастыре на семейной форме обучения и были прикреплены к Свято-Симеоновской гимназии. Однако после захвата схимонахом обители учебное заведение приостановило эту деятельность, предоставив родителям в качестве альтернативы возможность подать документы на обучение непосредственно в гимназии.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Свято-Симеоновская православная гимназия в Екатеринбурге начала прием детей, родители которых являются прихожанами Среднеуральского женского монастыря, удерживаемого лишенным сана схимонахом Сергием. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе епархии.

"В настоящий момент несколько семей готовят документы для зачисления детей в епархиальное образовательное учреждение. Отметим, в гимназии уже обучается 12 детей, родители которых являются прихожанами Среднеуральского монастыря. В связи с духовно нездоровой обстановкой в обители семьям необходимо выбрать новый приход, который дети будут посещать, чтобы иметь возможность полноценно участвовать в литургической жизни церкви", - сообщили в епархии.

В пресс-службе отметили, что в соответствии с правилами образовательного учреждения, для продолжения обучения в епархиальной гимназии родителям предстоит предоставить справку о принадлежности к приходу РПЦ. "В справке родители письменно свидетельствуют, что их дети не будут принимать участия в незаконной литургической жизни в Среднеуральском женском монастыре", - цитирует пресс-служба духовного попечителя Свято-Симеоновской православной гимназии иерея Сергия Никитина.

Духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета он был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. Затем церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор утвержден патриархом. Екатеринбургская епархия отмечала, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть.