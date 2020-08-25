Центры "Точка роста" появятся в 24 сельских школах Курганской области по нацпроекту

ТАСС, 25 августа. Центры образования гуманитарного, цифрового и технологического профилей "Точка роста" появятся в 24 сельских школах Курганской области по нацпроекту "Образование". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В 24 сельских школах Курганской области благодаря национальному проекту "Образование" появятся центры образования гуманитарного, цифрового и технологического профилей "Точка роста". Каждый центр состоит из двух брендированных аудиторий с новым учебным оборудованием. Ожидается, что они начнут свою работу с 1 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все центры оснастят цифровым, аддитивным, промышленным оборудованием, а также мебелью и инвентарем для шахматной зоны, медиазоны, мобильного компьютерного класса, оборудованием для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи. Сейчас идет подготовка и обучение педагогов для таких центров.

В этом году на открытие центров "Точка роста" из федерального и областного бюджетов было выделено 27,3 млн рублей. В прошлом году году такие образовательные центры открыли в 32 сельских школах региона, работу по созданию центров продолжат в 2022 году, запланировано открытие еще 15 "Точек роста".

Нацпроект "Образование", общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.