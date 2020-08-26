Орден "Победа" маршала Жукова представят на выставке в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Орден "Победа", которым был награжден маршал Георгий Жуков, представят на выставке в Свердловском областном краеведческом музее имени О. Е. Клера 2 сентября, в канун Дня окончания Второй мировой войны, сообщил ТАСС заместитель гендиректора музея Владимир Быкодоров в среду.

"Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера совместно с Центральным музеем Вооруженных сил Российской Федерации Министерства обороны РФ при финансовой поддержке Министерства культуры Свердловской области впервые привозят в Екатеринбург уникальный экспонат. <...> Орден "Победа" Георгия Жукова покидает стены Центрального музея Вооруженных Сил крайне редко", - сказал он, уточнив, что случай перемещения ордена исключительный.

По словам Быкодорова, в экспозиции также будет представлена подлинная штабная карта штурма Берлина и краткие биографии всех кавалеров ордена "Победа". Выставка продлится до 23 сентября. На ее открытие приглашены командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) и губернатор Свердловской области.

Высший военный орден "Победа" был учрежден Указом президиума Верховного совета СССР от 8 ноября 1943 года. Изготавливался орден из платины и золота с драгоценными камнями на Московской ювелирно-часовой фабрике. На изготовление каждого экземпляра уходило 174 бриллианта общим весом в 16 карат.

Жуков был первым военачальником, получившим орден "Победа" 10 апреля 1944 года за освобождение Правобережной Украины, а второй такой орден маршал получил 30 марта 1945 года за успешное проведение Висло-Одерской операции. С 1948 по 1953 годы Жуков был командующим Уральского военного округа.