Крупнейший город Югры почти в семь раз увеличил объем поддержки бизнеса в пандемию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 августа. /ТАСС/. Власти Сургута, крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа, направят около 75 млн рублей в 2020 году на субсидии предпринимателям - почти в семь раз больше, чем в 2019 году. Увеличение вызвано, в частности, необходимостью оказать поддержку бизнесу из-за пандемии коронавируса, сообщает в среду пресс-служба администрации города.

"Около 75 млн рублей - такая сумма предусмотрена в Сургуте в 2020 году на субсидии предпринимателям. Это почти в семь раз больше, чем в 2019 году. Более 65 млн рублей - из местного бюджета, порядка 10 млн - деньги округа", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также был расширен перечень мер и получателей в связи с пандемии коронавируса. "В связи с тем, что многие предприниматели работают на арендованных площадях, мы приняли решение о расширении доступа к субсидии больших видов деятельности. Кроме того, в связи с пандемией было введено новое направление субсидий - возмещение затрат на приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты", - приводятся в сообщении слова начальника управления инвестиций и развития предпринимательства администрации Сургута Светланы Петрик.

Предприниматели также смогут получить субсидии на компенсацию затрат на консалтинговые услуги, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, повышение квалификации сотрудников, компенсацию затрат на приобретение контрольно-кассовой техники. При этом начинающие бизнесмены, работающие менее одного года с проектами в производственной сфере, смогут претендовать на грант до одного миллиона рублей.

Режим обязательной самоизоляции в Югре действовал с 31 марта по 5 апреля, а затем был продлен до 6 сентября, но только для пожилых граждан, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 26 августа зарегистрировано 19 285 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 161 человек умер, 17 888 пациентов выздоровели. Регион занимает шестое место в России по общему числу случаев заражения коронавирусом.

С 17 августа регион перешел ко второму этапу снятия ограничений. Возобновлена торговля непродовольственными товарами, работа организаций дополнительного образования для занятий с детьми, фитнес-центров, тренажерных залов, кафе на открытом воздухе. Также разрешены совместные занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе с соблюдением дистанции не менее пяти метров, проведение спортивных мероприятий без зрителей, работа стоматологий в обычном режиме, деятельность учреждений культуры для индивидуальных занятий, репетиций, проведение экскурсий на открытом воздухе для групп до пяти человек.