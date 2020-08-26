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"Новатэк" и Челябинская область продлили соглашение о сотрудничестве в развитии региона

Губернатор Алексей Текслер отметил, что помимо социально-экономического развития региона, компания "Новатэк" помогает Челябинской области в спорте

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 26 августа. /ТАСС/. Глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон и губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлили соглашение о сотрудничестве во всестороннем развитии региона, передает корреспондент  ТАСС.

"Во всех основных регионах, где работает "Новатэк", у нас есть соглашения о сотрудничестве в социально-экономическом, культурном развитии региона, очень приятно работать с командой Алексея [Текслера], видим результаты этого соглашения", - сказал Михельсон.

Текслер в свою очередь отметил, что помимо социально-экономического развития региона, компания "Новатэк" помогает Челябинской области в спорте. "Если вы поедете в различные наши территории, то увидите футбольные поля, их уже более 440. Помощь ребятишкам, которые занимаются футболом - это очень большая работа", - сказал он.

Гендиректор "Новатэк-Челябинск" Вадим Ромасенко уточнил, что будут продолжены социальные программы по развитию детского спорта, строительство площадок по мини-футболу, проект "Территория здоровья" по лечению детей в федеральных центрах.

Теги
РоссияМихельсон, Леонид ВикторовичТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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