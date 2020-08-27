Долги по зарплате выплатили 67 водителям скорой в ХМАО после вмешательства прокуратуры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 августа. /ТАСС/. Вмешательство прокуратуры позволило погасить долги перед 67 водителями скорой медицинской помощи Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ), работающих по договору аутсорсинга. Суммарно работодатель им задолжал более 6 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба региональной прокуратуры.

"Принятыми мерами прокурорского реагирования погашена задолженность перед 67 водителями станции скорой медицинской помощи в Нижневартовске", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе проверки надзорным ведомством было установлено, что Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи заключила контракт с "Медтранс" (Пермь). В результате водители работали по договору аутсорсинга.

"С декабря 2019 года по январь 2020-го у пермской аутсорсинговой компании образовалась задолженность перед 67 водителями за оказанные услуги в размере свыше шести миллионов рублей. С целью устранения допущенных нарушений прокуратурой руководителю коммерческой организации внесено представление об их устранении", - уточняется в пресс-релизе.