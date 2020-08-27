В школах Свердловской области планируют проводить уроки по культуре питания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Свердловская область может стать пилотным регионом по внедрению в школах программы обучения по культуре питания. Соответствующую инициативу предлагают для рассмотрения властям области, сообщил в четверг на IV Межконгрессном мероприятии дискуссионной площадки прямого диалога "Уралроспромэко" в Уральском региональном центре ТАСС доктор экономических наук, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделеев.

"У нас был подготовлен к публикации для детей учебник, мы сейчас его сдадим на регистрацию и присвоение грифа "рекомендовано детям". И мы предлагаем Свердловской области, Екатеринбургу стать одним из пилотных проектов для реализации новой школьной программы - мы еще пока работаем над названием программы с Министерством просвещения РФ - <...> по системе обучения наших детей правильному питанию, правильному приготовлению [пищи], культуре питания, которая должна существовать. Мы очень просим вас быть первыми - думаю, что у Свердловской области все получится", - сказал он.

И. о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская положительно оценила идею. "Идея отличная. [Но] здесь не только мы готовы должны быть, здесь необходимо подключить и наше Министерство образования. Я думаю, что мы согласимся первооткрывателями быть", - прокомментировала она.

В свою очередь член Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президент АНО "Уралроспромэко" Юлия Корнеева отметила, что министерство также предварительно выразило готовность к реализации проекта. "Мы разговаривали с Минобразования, в целом они готовы на дополнительные обучающие программы для детей в области питания", - рассказала она.