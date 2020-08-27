Кинотеатры, театры и филармонии откроются в Свердловской области 9 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Работу кинотеатров, театров, филармоний и концертных учреждений планируется возобновить в Свердловской области с 9 сентября. Площадки могут быть заполнены только наполовину, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instgram-аккаунте в четверг.

"Я планирую подписать указ о возобновлении работы в Свердловской области кинотеатров, театров, филармоний и концертных учреждений с 9 сентября. Из-за пандемии нужно будет соблюдать ограничения. Мероприятия можно будет проводить только с условием заполнения площадки не более чем на 50%", - написал он.

Куйвашев отметил, что на площадках необходимо соблюдать дистанцию, перед входом зрителям будут измерять температуру. Также во всех культурных учреждениях установят санитайзеры.

Проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров и иных досуговых заведений из-за пандемии коронавируса было запрещено в Свердловской области с 28 марта.

20 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что власти региона приняли решение разрешить культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе с учетом некоторых рекомендаций, а также дали возобновить репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях. По данным департамента информполитики, в области разрешили и индивидуальное посещение музеев.

В регионе с начала пандемии зафиксировано 24 839 случаев заражения коронавирусом, из них 19 744 человека уже выписаны после выздоровления, 435 умерли. Сейчас состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 - на аппаратах ИВЛ.