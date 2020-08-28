Курганская прокуратура добилась выплаты социальных пособий 47 пенсионерам

ТАСС, 28 августа. Социальные пособия на протяжении полугода не выплачивались 47 пенсионерам Мокроусовского района Курганской области из-за блокировки счетов районной больницы. Прокуратура добилась восстановления выплат через суд, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального ведомства.

"Проведенной прокуратурой Мокроусовского района проверкой установлено, что в связи с блокировкой счетов ГБУ "Мокроусовская ЦРБ" меры социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 47 пенсионерам больницы не выплачивались более полугода. В интересах указанных граждан прокурор Мокроусовского района обратился в суд с требованием о взыскании социальных выплат. Суд, согласившись с доводами прокурора, исковые требования удовлетворил", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выплаты пожилым людям уже осуществляются.