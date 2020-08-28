{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Курганская прокуратура добилась выплаты социальных пособий 47 пенсионерам

Средства не выплачивали на протяжении полугода

ТАСС, 28 августа. Социальные пособия на протяжении полугода не выплачивались 47 пенсионерам Мокроусовского района Курганской области из-за блокировки счетов районной больницы. Прокуратура добилась восстановления выплат через суд, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального ведомства.

"Проведенной прокуратурой Мокроусовского района проверкой установлено, что в связи с блокировкой счетов ГБУ "Мокроусовская ЦРБ" меры социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 47 пенсионерам больницы не выплачивались более полугода. В интересах указанных граждан прокурор Мокроусовского района обратился в суд с требованием о взыскании социальных выплат. Суд, согласившись с доводами прокурора, исковые требования удовлетворил", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выплаты пожилым людям уже осуществляются.

Теги
РоссияКурганская область
Пандемия COVID-19
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлили до 14 сентября
При этом в регионе возобновляется деятельность туристических баз, спа-отелей и баз отдыха
Читать полностью