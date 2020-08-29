В Челябинской области задержали участников банды, занимающейся угоном автомобилей

ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Полиция задержала трех участников группировки, подозреваемых в серии угонов автомобилей в Челябинской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе управления МВД по региону.

"В отдел МВД России по Аргаяшскому району обратились граждане с заявлениями о хищениях транспортных средств. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из ОМВД России по Аргаяшскому району злоумышленники были задержаны при совершении очередной попытки хищения транспортного средства. Проведен ряд обысков в гаражных помещениях и по месту жительства, в ходе которых изъяты автозапчасти от похищенных автомобилей. <...> В результате работы установлена причастность задержанных к семи аналогичным эпизодам, по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ (кража)", - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемые - жители Кыштыма и Челябинска - угоняли автомобили в Аргаяшском районе. "Злоумышленники выбирали автомобили Lada Granta, оставленные на неохраняемых парковках баз отдыха возле озер, затем, используя специальные приспособления, вскрывали авто и перегоняли в Кыштым для разбора, а в последующем автозапчасти сбывали", - сказали в ведомстве.

Задержанные арестованы.