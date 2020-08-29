ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Более 45 тыс. человек посетили военно-технический форум "Армия-2020" в Екатеринбурге за три дня его работы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Более 45 тыс. человек посетили военно-технический форум "Армия-2020" в Екатеринбурге за три дня его работы. Церемония закрытия форума состоялась в субботу, 29 августа, на полигоне "Свердловский". В этом году вниманию свердловчан было представлено более 150 единиц новой и модернизированной техники, которая стоит на вооружении войск ЦВО, что на треть больше по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

По словам временно исполняющего обязанности начальника штаба ЦВО генерал-майора Рустама Миннекаева, посетители форума могли найти себе занятия по интересам. "В 2021 году мы сделаем форум еще ярче, насыщеннее, интереснее с еще большим количеством вооружения и военной техники", - приводит пресс-служба слова Миннекаева.

На церемонии закрытия парашютисты из состава подразделения высотной подготовки отдельной бригады специального назначения ЦВО впервые продемонстрировали посетителям сложнейший элемент купольной акробатики - двойную "этажерку", визуально встав на купол нижнего парашютиста при снижении в точке приземления.

В Екатеринбурге мероприятия форума проходили на территории полигона "Свердловский" с 27 по 29 августа. Посетителям было представлено более 150 единиц техники, впервые был развернут кластер из 15 единиц исторической военной техники СССР и союзников, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны. В конце работы форума состоялась традиционная "Гонка Героев", в ней приняли участие более 20 команд учебных заведений, организаций и предприятий региона.