{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уральский музей получит реконструкцию деревянного истребителя времен войны

Ла-5 восстановили инженеры Новосибирского государственного технического университета

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Единственный массовый цельнодеревянный истребитель Второй мировой войны Ла-5, восстановленный ранее инженерами Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), отправлен в военно-исторический музей города Верхняя Пышма, сообщили ТАСС в пресс-службе НГТУ.

Пресс-служба вуза сообщала о реконструкции самолета в апреле. Поскольку оригинальные деревянные детали не могли сохраниться с военных лет, инженеры заново выклеили фюзеляж из березового шпона, которого для достижения высокой прочности необходимо выклеить до шести слоев.

Самолет Ла-5 состоял из дерева на 80%, из метала в основном состояли шасси, силовая установка и вооружение. Широкое применение дерева в советском авиастроении в те годы связано с дефицитом алюминия, который применяли другие страны.

Теги
РоссияНовосибирская областьСвердловская область
Карантин по птичьему гриппу ввели еще в двух населенных пунктах Тюменской области
Ранее он был введен в селе Сладково
Читать полностью