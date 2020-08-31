Уральский музей получит реконструкцию деревянного истребителя времен войны

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Единственный массовый цельнодеревянный истребитель Второй мировой войны Ла-5, восстановленный ранее инженерами Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), отправлен в военно-исторический музей города Верхняя Пышма, сообщили ТАСС в пресс-службе НГТУ.

Пресс-служба вуза сообщала о реконструкции самолета в апреле. Поскольку оригинальные деревянные детали не могли сохраниться с военных лет, инженеры заново выклеили фюзеляж из березового шпона, которого для достижения высокой прочности необходимо выклеить до шести слоев.

Самолет Ла-5 состоял из дерева на 80%, из метала в основном состояли шасси, силовая установка и вооружение. Широкое применение дерева в советском авиастроении в те годы связано с дефицитом алюминия, который применяли другие страны.