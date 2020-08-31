РАНХиГС на Урале запустит персонализированную программу по юриспруденции для силовиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Уральский институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (УИУ РАНХиГС) запустит магистерскую программу по юриспруденции для работников правоохранительных органов. Силовики смогут получить образование, адаптированное под их запросы, сообщил на пресс-конференции в понедельник в Уральском информационном центре ТАСС директор УИУ РАНХиГС Руслан Долженко.

"По юриспруденции есть очень интересный проект: мы запускаем прикладную магистратуру для работников правоохранительных органов, которые смогут получить заочное образование, специально подготовленное, адаптированное под их запросы и их интересы", - сказал Долженко.

Он добавил, что также откроется набор на магистерскую программу по стратегическим технологиям управления муниципалитетом, появится новое направление, связанное с цифровизацией города - программа на данный момент прорабатывается.

"Мы постараемся с этого года запустить новые магистерские программы", - добавил директор, отметив, что программы находятся на внутренней аккредитации, и в ближайшее время институт получит подтверждение.