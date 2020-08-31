Синоптики рассказали о погоде на Урале 1 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Дожди и грозы ожидаются 1 сентября в ряде регионов Уральского федерального округа. В части регионов ожидается похолодание к середине недели, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 1 сентября] облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днем на севере дождь, местами сильный, гроза. <…> Днем порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. Дневные температуры опустятся с 23-26 градусов во вторник до 11-16 в четверг. В среду дождь, в четверг без осадков.

По 2 сентября в Курганской области и в Челябинской области сохранится аномально жаркая погода. В Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили ТАСС, что 1 сентября в Челябинске ожидается переменная облачность без существенных осадков, местами порывы ветра до 12 м/с, температура ночью - 12-14 градусов выше нуля, а днем - 28-30 градусов. "Норма первой декады сентября для Челябинска составляет плюс 13,1 градуса. Таким образом, прогнозируемая температура существенно выше среднемноголетних значений", - сказала собеседница агентства, отметив, что летом температура воздуха в некоторые периоды также превышала среднемноголетние значения.

В Курганской области, уточняется на официальном портале областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 1 сентября, температура поднимется до 30 градусов, возможны кратковременные осадки, в среду будет до 18 градусов, без осадков. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области 1 сентября возможна гроза с порывами ветра до 18 м/с, в среду порывы ветра при грозе достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха в регионе к четвергу опустится с 22-27 градусов до 9-14.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 1 сентября также ожидается гроза с порывами ветра до 15 м/с, сильные порывы до 18 м/с сохранятся до четверга. Температура воздуха в регионе к четвергу опустится с 17-22 градусов до 8-13. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) во вторник по четверг ожидаются дожди, начиная со среды, будет сильный ветер с порывами 15-20 м/с.