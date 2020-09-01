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Глава ЯНАО после поездки по дорогам отправил в отставку директора департамента транспорта

В региональном оперативном штабе уточнили, что Дмитрий Артюхов остался не удовлетворен контролем за качеством и сроками дорожных работ

ТАСС, 1 сентября. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправил в отставку директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максима Першикова. Такое решение глава региона принял после инспекции дорог Ямала, сообщает региональный оперативный штаб во вторник.

"Дмитрий Артюхов отправил в отставку директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максима Першикова. Глава округа объяснил, что это решение принято в результате поездок по дорогам округа. Дмитрий Артюхов остался не удовлетворен контролем за качеством и сроками работ именно со стороны начальника профильного департамента", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что нового руководителя ведомства выберут по результатам конкурса. "Вместе с тем на Ямале создадут региональную компанию, которая будет нести ответственность за содержание дорог. Глава региона подчеркнул: мало построить дороги, нужно обеспечить их функционирование", - добавили в штабе.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий Андреевич
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