{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пострадавшие от подтопления в Нижних Сергах получили по 15 тыс. рублей

Кроме того, более 14 млн рублей выделили на ремонт 34 пострадавших домов
Последствия паводка в городе Нижние Серги, 22 июля 2020 года Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Последствия паводка в городе Нижние Серги, 22 июля 2020 года
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Около 9 млн рублей были направлены в качестве материальной помощи пострадавшим от подтопления в Нижних Сергах в Свердловской области. Всего выплаты в размере 15 тыс. рублей получили 600 человек, сообщили в департаменте по информационной политике региона в четверг.

Губернатор области Евгений Куйвашев 3 сентября лично проверил ход исполнения поручений по восстановлению инфраструктуры в Нижних Сергах и по выплатам компенсаций местным жителям. Он осмотрел наиболее пострадавшие от разлива реки городские объекты, пообщался с жильцами и провел совещание с руководителями всех министерств и ведомств, задействованных в устранении последствий чрезвычайной ситуации.

На эту тему

"Пострадавшим произведены выплаты на первоочередные нужды. По 15 тыс. рублей получили 600 человек. Изначально на материальную поддержку претендовали 343 человека, однако позднее специалисты включили в этот список еще 257 местных жителей, чье имущество так или иначе пострадало. <…> Все, чье жилье понесло убытки, получили выплаты", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что на единовременную выплату семьям, лишившимся жилья, всего направлено около 5 млн рублей, 34 пострадавших дома подлежат ремонту. На восстановление этих объектов выделено более 14 млн рублей.

Сообщается, что в Нижних Сергах полностью восстановлены объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и электроснабжение. В муниципалитете углублено, расширено и очищено более 3,5 км речных русел, завершены работы по ремонту и восстановлению улично-дорожной сети и мостов, в том числе четырех пешеходных, а также запущен газопровод. Среди объектов социальной сферы наиболее пострадали от стихии школа № 1, детский сад № 65 и нижнесергинский центр дополнительного образования - все они восстановлены к началу учебного года, объем финансирования из областного бюджета на эти работы составил около 19 млн рублей.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, которые приводятся в сообщении, в муниципалитете подготовят все системы жизнеобеспечения к началу осенне-зимнего периода, просушат дома и социальные объекты. На 2021 год запланирован капитальный ремонт трех автомобильных мостов. По просьбе местных жителей Куйвашев также распорядился найти решения для восстановления пешеходного моста, полностью разрушенного стихией.

О паводке в Нижних Сергах

21 июля из-за паводка в Нижних Сергах был введен режим ЧС. В муниципалитете были повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный, а также три дома, были подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания, пострадавших не было. По поручению президента РФ на месте работал глава МЧС Евгений Зиничев.

Нижние Серги - город в Свердловской области, расположенный на западном склоне Среднего Урала, в 82 км от областного центра Екатеринбурга. В муниципалитете проживают около 9 тыс. человек. На территории города находится Нижнесергинский метизно-металлургический завод" (входит в "НЛМК-Урал"), также населенный пункт известен своими санаториями.

Теги
РоссияСвердловская область
В Екатеринбурге отменили концерт Стинга в сентябре
Организаторы обещают возвратить зрителям деньги за билеты
Читать полностью