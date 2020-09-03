Пострадавшие от подтопления в Нижних Сергах получили по 15 тыс. рублей

Губернатор области Евгений Куйвашев 3 сентября лично проверил ход исполнения поручений по восстановлению инфраструктуры в Нижних Сергах и по выплатам компенсаций местным жителям. Он осмотрел наиболее пострадавшие от разлива реки городские объекты, пообщался с жильцами и провел совещание с руководителями всех министерств и ведомств, задействованных в устранении последствий чрезвычайной ситуации.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Около 9 млн рублей были направлены в качестве материальной помощи пострадавшим от подтопления в Нижних Сергах в Свердловской области. Всего выплаты в размере 15 тыс. рублей получили 600 человек, сообщили в департаменте по информационной политике региона в четверг.

"Пострадавшим произведены выплаты на первоочередные нужды. По 15 тыс. рублей получили 600 человек. Изначально на материальную поддержку претендовали 343 человека, однако позднее специалисты включили в этот список еще 257 местных жителей, чье имущество так или иначе пострадало. <…> Все, чье жилье понесло убытки, получили выплаты", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что на единовременную выплату семьям, лишившимся жилья, всего направлено около 5 млн рублей, 34 пострадавших дома подлежат ремонту. На восстановление этих объектов выделено более 14 млн рублей.

Сообщается, что в Нижних Сергах полностью восстановлены объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и электроснабжение. В муниципалитете углублено, расширено и очищено более 3,5 км речных русел, завершены работы по ремонту и восстановлению улично-дорожной сети и мостов, в том числе четырех пешеходных, а также запущен газопровод. Среди объектов социальной сферы наиболее пострадали от стихии школа № 1, детский сад № 65 и нижнесергинский центр дополнительного образования - все они восстановлены к началу учебного года, объем финансирования из областного бюджета на эти работы составил около 19 млн рублей.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, которые приводятся в сообщении, в муниципалитете подготовят все системы жизнеобеспечения к началу осенне-зимнего периода, просушат дома и социальные объекты. На 2021 год запланирован капитальный ремонт трех автомобильных мостов. По просьбе местных жителей Куйвашев также распорядился найти решения для восстановления пешеходного моста, полностью разрушенного стихией.

О паводке в Нижних Сергах

21 июля из-за паводка в Нижних Сергах был введен режим ЧС. В муниципалитете были повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный, а также три дома, были подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания, пострадавших не было. По поручению президента РФ на месте работал глава МЧС Евгений Зиничев.

Нижние Серги - город в Свердловской области, расположенный на западном склоне Среднего Урала, в 82 км от областного центра Екатеринбурга. В муниципалитете проживают около 9 тыс. человек. На территории города находится Нижнесергинский метизно-металлургический завод" (входит в "НЛМК-Урал"), также населенный пункт известен своими санаториями.