Выручка "Уральских авиалиний" от грузоперевозок в пандемию составила 1,4 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Перепрофилирование 12 самолетов авиапарка "Уральских авиалиний" под грузовые перевозки в период пандемии позволило получить выручку в размере 1,4 млрд рублей. Это выше уровня прошлого года в 5,9 раза, сообщила в четверг по итогам встречи полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова с генеральным директором авиакомпании Сергеем Скуратовым пресс-служба полпреда.

Ранее в компании из-за сокращения полетной сети в условиях пандемии коронавируса было принято решение о перепрофилировании 12 из 48 пассажирских самолетов под грузовые перевозки.

"По словам директора "Уральских авиалиний", в период отсутствия пассажирских перевозок авиакомпания в максимально сжатые сроки сумела перестроиться и сосредоточить усилия на альтернативных услугах - в первую очередь рынке грузовых авиаперевозок. Это позволило частично компенсировать потери. В апреле-мае под перевозку грузов было переоборудовано 12 самолетов, что позволило выполнить 561 заказной грузовой рейс, перевезти 4 932 тыс. тонн груза и получить выручку в размере 1,4 млрд рублей, что выше уровня 2019 года в 5,9 раза", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в апреле-июне 2020 года авиакомпания перевезла в 10 раз меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. Это повлекло за собой сокращение выручки в 4,5 раза. При этом, по данным главы авиакомпании, в мае 2020 года были перевезены 41 670 пассажиров, а в августе - уже 933 029. Таким образом, рост количество перевозок увеличен в 22 раза.

"Компания стала одним из самых активных участников программы вывоза граждан с территории других стран, вернув на родину почти 5 тысяч соотечественников из 13 стран", - отметил полпред.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.