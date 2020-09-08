Инаугурация губернатора Югры запланирована на 13 сентября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югры) планируют провести церемонию инаугурации главы региона 13 сентября после его избрания депутатами на заседании окружного парламента. Об этом во вторник сообщили ТАСС в региональном департаменте общественных и внешних связей.

"Торжественная церемония инаугурации губернатора Югры планируется 13 сентября в 15:00. Время предварительное", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мероприятие планируется провести в большом зале культурно-театрального центра "Югра-классик" в Ханты-Мансийске.

13 сентября состоится заседание думы ХМАО, на котором депутаты окружного парламента изберут главу региона из трех кандидатур, ранее предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. На пост претендуют: нынешний губернатор ХМАО Наталья Комарова, председатель совета регионального отделения "Справедливой России" в ХМАО Михаил Сердюк и первый секретарь окружного комитета КПРФ Алексей Савинцев.

Прямые выборы губернатора Югры были отменены в 2014 году. В настоящее время главу региона сроком на пять лет избирает окружная дума из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Ему их, в свою очередь, предлагают фракции партий думы Югры: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Такую систему выборов приняли в ряде регионов страны, в том числе в ХМАО и ЯНАО, которые территориально и административно входят в состав Тюменской области, но при этом наделены статусом равноправных субъектов РФ.

Комарова возглавляет регион с 2010 года. 3 июня президент России Владимир Путин поддержал ее намерение переизбраться на новый срок полномочий главы Югры, а 16 июня президиум генсовета "Единой России" также одобрил ее выдвижение на данный пост.