На Ямале сняли запрет на перемещение творческих коллективов

ТАСС, 8 сентября. Запрет на перемещение творческих коллективов, обучающихся детских школ искусств и спортивных школ по территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и за его пределы, введенный 16 марта из-за пандемии коронавируса, отменен. Об этом во вторник сообщает оперативный штаб региона.

"На Ямале снят запрет на выезды по территории ЯНАО и за его пределы: творческих коллективов, обучающихся детских школ искусств, спортивных школ", - говорится в сообщении.

Дополнительно уточняется, что в МФЦ можно будет приходить без предварительной записи, как и в другие учреждения, оказывающие государственные и муниципальные услуги. При этом сохраняются все требования безопасности: масочный режим, социальное дистанцирование, регулярная уборка помещений. Эти ограничения были введены на территории региона постановлением правительства ЯНАО от 16 марта 2020 г. "О введении режима повышенной готовности".

По информации оперштаба на 7 сентября, за весь период пандемии в регионе зарегистрировано 13 739 случаев коронавирусной инфекции, из них 3 527 - у вахтовых рабочих, 13 065 человек выздоровели.